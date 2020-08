En plein chassé-croisé des vacances, un scooter intercepté en train de rouler sur l'autoroute A10

Une simple erreur ou de l'inconscience pure ? Dans la Vienne, les gendarmes des pelotons autoroutiers de Poitiers et Châtellerault ont dû intervenir sur l'A10 ce dimanche entre les sorties Poitiers-Nord et Futuroscope, et ce, pour intercepter un scooter qui circulait sur la bande d'arrêt d'urgence. Une intervention qui lui a clairement sauvé la vie.

Dix minutes pour intercepter le scooter

Ce sont des automobilistes qui donnent l'alerte vers 16h44 : un scooter noir avec deux personnes dessus est en train de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A10, ce qui est interdit et dangereux, surtout en plein week-end de chassé-croisé des vacances, le plus gros de cet été 2020. Ce week-end, on recensait en effet 2.500 véhicules par heure. Des véhicules qui roulent à 130 km/h maximum alors que le scooter, lui est censé être bridé bridé à 50. En cas de choc, avec une telle différence de vitesse, les deux jeunes à scooter n'ont aucune chance de s'en sortir. Les gendarmes du peloton autoroutier interviennent donc très vite. Il faut faire sortirle deux-roues au plus vite en sécurisant les 6,2km de trajet entre la sortie Poitiers-Nord et Futuroscope.

Une erreur de GPS en guise d'excuse

A l'arrivée, le conducteur âgé de 19 ans, explique que le GPS de son téléphone l'a induit en erreur. Quand il a vu qu'il était sur l'A10, il n'a pas pu faire demi-tour. Mais les gendarmes lui ont rappelé que pour entrer sur une autoroute, il faut passer une barrière de péage... Le jeune poitevin encourt une forte amende.