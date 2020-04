En plein confinement, "le gang des salons de jardin" a commencé à sévir en Centre-Val de Loire

C'est le Groupement de Gendarmerie du Loiret qui relaie l'alerte sur sa page Facebook. Depuis quelques temps, des vols de meubles de jardin, en PVC ou en bois sont constatés. Dans la région Centre-Val de Loire, le Cher serait particulièrement concerné, précisément le secteur de Saint-Martin d'Auxigny. Ces "voleurs de parasols" auraient d'abord sévi en Bretagne avant de changer de région. Quoi qu'il en soit, la Gendarmerie vous invite à rentrer vos biens le soir, et même le parasol, et surtout si vous devez vous abstenter plusieurs jours. Et si vous êtes témoin d'un déménagement étrange, un seul numéro : le 17. Se faire voler son salon de jardin en plein confinement...il ne manquerait plus que ça !

Capture d'écran Facebook - Gendarmerie Nationale