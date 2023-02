En plein enterrement, il frappe et menace ses proches de mort à Mont-de-Marsan

Un homme s'en est pris verbalement et physiquement à ses proches lors d'un enterrement à Mont-de-Marsan ce mardi 14 février 2023 (photo d'illustration).

La querelle de famille a conduit un homme en garde-à-vue à Mont-de-Marsan (Landes) le mardi 14 février 2023. Alors qu'on enterrait son père ce quinquagénaire s'en est pris verbalement et physiquement à ses proches.

La paix du Christ n'a pas duré bien longtemps, si tant est qu'elle ait existé. En fait, selon le Parquet de Mont-de-Marsan, cette homme venu des Hautes-Pyrénées pour enterrer son père a littéralement pété les plombs dès l'église. En pleine cérémonie il se met à jeter des objets, à en renverser d'autres dans le lieu de culte avant de s'en prendre verbalement à son frère et ses nièces jusqu'à les menacer de mort.

Mais la querelle familiale ne s'arrête pas là, elle continue même jusqu'au cœur du cimetière. Au moment de l'inhumation, alors que les proches et la famille sont réunis pour un ultime adieu le quinquagénaire remet ça et frappe sa belle-sœur. Le coup de poing qu'il lui décoche vaut à celle-ci deux jours d'ITT.

Placé en garde à vue il ne reconnaît pas les menaces de mort, mais selon le Parquet l'homme a avoué sans difficulté son ultime geste de colère, ce coup de poing destiné symboliquement à son frère selon-lui.

L'origine de son courroux ? Un héritage à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce coup de sang pourrait lui coûter bien plus cher : il est poursuivi pour violences sur sa belle-sœur et pour menaces de morts réitérées sur son frère et ses nièces. Il est convoqué dans quelques semaines pour s'expliquer devant le tribunal de Mont-de-Marsan.