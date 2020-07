En pleine nuit à Brive, un tir avec une arme à feu en direction d'un inconnu : trois hommes en garde à vue

Les trois mis en cause sont interrogés sous le régime de la garde à vue au commissariat de Brive (image d'illustration)

Il est aux alentours d'1h30 du matin, ce vendredi, quand un homme circule avec sa voiture dans le secteur de l'avenue Jacques et Bernadette Chirac, à Brive. Soudain, un véhicule se met à le coller puis entame une manoeuvre de dépassement pour se porter à la même hauteur. C'est alors que le passager avant du véhicule, occupé par trois personnes, dégaine une arme à feu. Et tire en direction de la première voiture... avant de foncer. Fort heureusement, il s'agit a priori d'une balle à blanc.

La vidéo-protection permet d'identifier l'immatriculation du véhicule

Le conducteur de la voiture visée tente immédiatement, tant bien que mal, de relever l'immatriculation du second véhicule et donne l'alerte. Mais ce sont bien finalement les caméras de vidéo-protection qui permettent de la confirmer. Elle conduit les enquêteurs au domicile de son propriétaire. Il est interpellé tout comme les deux autres personnes qui étaient à bord au moment des faits. L'arme utilisée ainsi qu'une trentaine de munitions ont aussi été découvertes dans la voiture. Placés en garde à vue au commissariat, les trois mis en cause sont interrogés depuis ce vendredi après-midi. Une réponse pénale pourrait être décidée au cours du week-end.