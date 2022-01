Quatre jeunes sont entrés par effraction dans les bâtiments de la Fondation John Bost à La Force, en Dordogne, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Ils ont dégradé du matériel et fait de la trottinette dans les couloirs. Les gendarmes, en alerte pour le nouvel an, les ont rattrapés rapidement.

En pleine nuit du nouvel an, ils s'introduisent dans un lieu de santé de Dordogne pour faire de la trottinette

Drôle de surprise en pleine nuit du nouvel an pour les soignants de garde pour la Saint-Sylvestre à la Fondation John Bost. Quatre jeunes se sont introduits dans l'institution de santé qui accueille des personnes handicapées à La Force, près de Bergerac en Dordogne. Ils ont tenté de forcer plusieurs portes, fait de la trottinette dans l'enceinte et les bâtiments et causé des dégradations.

Trottinette et portes forcées

Ce sont les équipes de la Fondation qui ont donné l'alerte et mis en fuite les plaisantins. Ils avaient mal choisi leur nuit, plus de 150 gendarmes étaient déployés dans tout le département pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Les patrouilles à proximité sont arrivées très vite, elles ont rattrapé par le col les quatre enfants. Deux d'entre eux sont mineurs, les deux autres, à peine majeurs.

Ils prennent la fuite, les gendarmes les rattrapent

Ce sont des jeunes de la commune, qui avaient fait la fête dans le coin. Ils ont été remis à leurs parents et seront convoqués la semaine prochaine à la gendarmerie. Le directeur de la fondation a porté plainte auprès des gendarmes, il doit évaluer ce weekend le montant des dégâts.