En pleine polémique sur les violences policières, l'IGPN ouvre une enquête à Marseille

C'est une information France Bleu Provence. L'IGPN a convoqué plusieurs jeunes témoins dès ce jeudi matin pour audition sur les faits. Un peu plus tôt, la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens nous a confirmé avoir demandé la saisine de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) mardi après avoir recueilli suffisamment d'éléments, notamment des témoignages d'un groupe d'étudiants qui a assisté à la scène.

Un trousseau de clés qui serait passé trop près d'une voiture de police

L'altercation se déroule à quelques pas du vieux port samedi soir, deux hommes noirs passent à coté d'un véhicule de la police, le trousseau de clés de l'un des deux heurte la carrosserie intentionnellement ou non, on ne le sait pas, c'est alors qu'un policier intervient et plaque le plus âgé des deux hommes contre un mur. La victime aurait alors perdu connaissance. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui est aujourd'hui hors de danger.

Un policier déconseille les témoins de parler

L'altercation a été filmée, une vidéo qui témoigne de la tension entre policiers et témoins ce samedi soir, notamment cette jeune femme prise à partie par l'un des dix policiers présents qui lui déconseille de témoigner.

Le nouveau préfet de police de Marseille, Emmanuel Barbe, évoque un homme ivre qui serait simplement tombé au moment de l'intervention des policiers. C'est donc à la police des polices qu'il revient maintenant d'établir la vérité des faits.