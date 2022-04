En pleine tempête Diego, le sauvetage d'un voilier dure 60 heures au large de la Gironde

Après une première alerte lancée jeudi 7 avril au matin, les opérations de secours se sont mises en place au large d'Hourtin, en Gironde. Les trois membres d'équipage du voilier ont finalement pu mettre pied à terre samedi soir, 60 heures plus tard.

Les trois membres d'équipage du voilier sont sains et saufs

Le soulagement est immense pour les trois personnes à bord d'un voilier suédois, signalé en difficulté dans le golfe de Gascogne depuis jeudi 7 avril. Les trois membres d'équipage ont pu revenir sur la terre ferme samedi soir, à Port-Médoc, 60 heures après avoir envoyé une première alerte. A cause de la tempête Diego, les opérations ont duré plus longtemps. Il aura fallu deux jours et demi pour permettre de ramener le bateau.

La tempête Diego perturbe les opérations de sauvetage

C'est donc jeudi, à 7h31, que le voilier Marina signale une avarie totale de safran en étant à 85 milles nautiques d'Hourtin (Gironde). Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage est mis au courant. Des premières informations sont collectées grâce au survol d'un avion de la Marine nationale et l'approche d'un cargo. Le remorquage du voilier de 13 mètres est sollicité par le skipper.

L'arrivée de la tempête Diego complique la situation. Un navire de pêche arrive près du voilier jeudi après 20 heures. Il est alors impossible de passer une ligne de remorquage à cause des conditions météorologiques qui se dégradent. Il assure une mission de surveillance du bateau et de ses trois membres d'équipage pour les rassurer.

Une première tentative de remorquage échoue

Après la nuit, une accalmie permet à un hélicoptère de la Marine nationale de quitter La Rochelle pour se rendre sur place. Un plongeur est hélitreuillé vendredi à 8h19 sur le voilier toujours à la dérive. Une ligne de remorque est installé entre le bateau et le navire de pêche resté sur zone. Mais la ligne cède à 11h32.

Tout est à refaire. Le chalutier reste à proximité jusqu'à samedi matin aux alentours de 9 heures. Les conditions météo se sont alors nettement améliorées. Un canot de la SNSM parvient à mettre en place une nouvelle remorque. Le voilier est conduit jusqu'à Port-Médoc. Les trois passagers, sains et saufs, accostent à 19h30. La fin de près de trois jours d'angoisse et de mobilisation intense pour les secourir.