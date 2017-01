En prévision de la vague de froid, protégez vos canalisations

Les plombiers conseillent de protéger vos canalisations, alors que les températures seront négatives toutes les nuits de la semaine.

Avez-vous pensé à protéger vos canalisations ? Dans la nuit de lundi à mardi, on attend -3 à -8°. Et ceux qui ont vécu le mois de janvier 2011 ont en mémoire parfois de très mauvais souvenirs : des conduites d'eau gelées, des robinets cassés, des tuyaux explosés.

Isoler les tuyaux avec des feuilles de laine de verre

"Les risques principaux sont le gel et l'éclatement, tout ce qui a trait à l'arrosage, aux alimentations d'eau aussi, parfois les compteurs sont parfois mal protégés", précise Henri, de la plomberie Simon à Avignon, au micro de Mathieu Charré. "Le mieux, c'est de les vidanger. Si ce n'est pas possible, il faut les isoler un maximum. De vulgaires feuilles de laines de verre dont on entoure le compteur, ce serait déjà un moindre mal."

Henri, plombier

Parmi les endroits les plus vulnérables, ceux qu'on pense abrités... mais qui gèlent quand même : les forages, puisqu' "Avignon est presque construite sur l'eau", les locaux de piscine, les garages...

"Quand le froid arrive, on laisse des trous dans le planning, exprès" - Henri, plombier

Et si on n'a pas pris ses précautions, que les canalisations gèlent ? "Si un tuyau a gelé et cassé, il faut couper l'eau et faire effecteur les réparations le plus tôt possible. S'il a travaillé sans avoir éclaté, il faut le faire réparer rapidement."

Et les plombiers se tiennent prêts. Henri n'a pas rempli son agenda cette semaine : "Quand le froid arrive, on laisse des trous dans le planning, exprès, car on sait qu'on va avoir un rush d'appels."