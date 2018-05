Gardanne, France

C'est une histoire hallucinante. Incarcéré depuis trois ans, Malik Kessaci, un habitant de Gardanne dans les Bouches du Rhône, continue de recevoir des amendes pour excès de vitesse. La raison? Il s'est fait saisir sa voiture en 2015, condamné pour "association de malfaiteurs en vue de préparer un crime". Ce sont les gendarmes qui l'utilisent comme véhicule banalisé et qui multiplient les infractions.

J'étais heureux un moment, je pensais qu'il avait été remis en liberté. Son avocat, Jean Louis Keïta

Même son avocat Jean-Louis Keïta, n'y croit pas au début : "J'étais heureux un moment, je pensais qu'il avait été remis en liberté. J'ai même écrit au juge pour le remercier de l'avoir remis en liberté. Mais en fait, il est toujours détenu et continue de recevoir ces amendes." Ce que demande son avocat, c'est un transfert de carte grise tout simplement : "Je veux bien qu'ils poursuivent les voyous, mais quand on se met à la place d'un citoyen qui ne fait pas le transfert de carte grise, vous encourez 7500 euros d'amende."

Une dizaine d'amendes en trois ans

Depuis, les PV pour excès de vitesses s'accumulent, il est flashé à Cannes, à Toulouse, à Nice. En trois ans, la maman du détenu en a reçu plus d'une dizaine : "Au mois de février, j'en ai reçu pour le 11, le 19, le 20 et le dernier date du 14 avril. En l'espace d'un mois et demi, j'en ai quatre ! Et même si on ne les paye pas, ils vont se servir à la banque directement." Elle a déjà été débité de 1093 euros et surtout son fils a perdu tous ses points : "Il n'a plus de permis alors que ce n'est pas lui qui a commis les infractions." Il pourra le prouver, son meilleur alibi c'est qu'il est derrière les barreaux. La famille et l'avocat veulent saisir le tribunal administratif.