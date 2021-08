En provenance de Chine, 10.000 jouets détruits à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim

Les douanes annoncent ce jeudi la destruction récente à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim de 10.000 jouets non-conformes et potentiellement dangereux. Ils étaient destinés à être vendus en Alsace.

Des yoyos, des toupies, des montres, des bracelets, des flûtes, des balles rebondissantes.... Environ 10.000 jouets, répartis dans 65 cartons et en provenance de Chine, ont fini broyés le 4 août dernier, à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. C'est ce qu'annonce la direction générale des douanes jeudi 19 août dans un communiqué. Ces objets ne répondaient pas aux normes de sécurité en vigueur.

Un danger potentiel pour le consommateur alsacien

Les agents des douanes ont constaté que les certificats de conformité délivrés par l'importateur reprenaient des normes obsolètes. Destinés à être vendus en Alsace, les jouets présentaient un danger potentiel pour les consommateurs : "des montres en matière plastique possèdent un cadran détachable, des figurines sur des bracelets se décollent, etc...", détaille la douane.

La destruction des jouets a été effectuée aux frais de l'importateur, qui a écopé d'une amende. La douane précise avoir contrôlé plus de 398 millions d'objets en 2020 : parmi eux, 91 millions ont été reconnus non-conformes, "dont plus de 200 000 non-conformes et dangereux".