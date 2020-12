Une sonde chinoise sur la Lune pour prélever des échantillons

La sonde chinoise Chang'e 5 s'est posée avec succès sur la Lune ce mardi et a commencé à récolter des échantillons de roches lunaires. Une mission hautement délicate.

C'est la première tentative de ramener des échantillons lunaires depuis 40 ans. La sonde chinoise Chang'e 5, qui s'est posée en douceur sur la surface de la Lune ce mardi soir malgré ses 8,2 tonnes, a désormais commencé son travail de récolte. La sonde a achevé mercredi matin les opérations de perçage du sol lunaire et "recueille désormais, comme prévu, des échantillons à la surface" de l'astre, a indiqué l'agence spatiale chinoise CNSA.

Chang'e-5 avait été lancée mardi 24 novembre depuis l'île tropicale de Hainan, dans le sud de la Chine. Elle était entrée en orbite lunaire samedi, après un voyage de 112 heures.

L'objectif de la sonde est de ramener environ 2 kg de roches lunaires, jusqu'à 4 kg maximum, notamment en perçant le sol jusqu'à deux mètres de profondeur. Ces échantillons seront prélevés en l'espace de 48 heures dans une zone jamais explorée, l'océan des Tempêtes, une vaste plaine de lave, selon la revue Nature. L'étude de ces roches permettra de mieux comprendre l'histoire de notre satellite.

Une mission délicate

Cette mission est très délicate techniquement. La télévision publique chinoise CCTV la décrit comme l'une des opérations "les plus compliquées et les plus délicates" du programme spatial national. Le lancement de Chang'e 5 était initialement prévu pour 2017. Mais l'échec la même année d'un tir de la fusée Longue-Marche 5, indispensable à la propulsion de la sonde, avait conduit à son report.

Le chef scientifique de la Nasa, l'agence spatiale américaine, Thomas Zurbuchen, a félicité la Chine pour l'alunissage réussi de la sonde. "Ce n'est pas une tâche facile", a-t-il indiqué sur Twitter. "Nous espérons que tout un chacun pourra être en mesure d'étudier ces précieux (échantillons), qui pourraient profiter à la communauté scientifique internationale."

Une fois les roches récoltées, la sonde devra mener une périlleuse manoeuvre technique : les précieux échantillons devront d'abord être placés dans un "module de remontée", lequel devra regagner l'orbite lunaire. Cette étape est prévue pour le 3 décembre. Les roches y seront transvasées dans une "capsule de retour", qui effectuera le voyage vers la planète bleue.

Si le retour sur Terre se déroule sans encombre, les roches devraient être de retour sur Terre avant la mi-décembre, en Mongolie-intérieure, dans le nord de la Chine. La Chine deviendrait alors le troisième pays à en rapporter des échantillons, après les Etats-Unis et l'ex-URSS. La dernière tentative, soviétique, date de 1976 avec la mission inhabitée Luna 24.

Il s'agirait aussi d'une nouvelle réussite pour le programme spatial chinois, après l'alunissage réussi en 2019 d'un engin sur la face cachée de l'astre lunaire, une première mondiale. En 2013 déjà, un autre robot téléguidé du programme Chang'e, "Lapin de jade", s'était posé sur la surface de notre unique satellite naturel.

Objectif : des astronautes sur la Lune et un robot sur Mars

Au-delà de l'intérêt scientifique des échantillons, cette mission permet à la Chine de tester des manoeuvres et des technologies cruciales pour mener à bien son projet d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030. La Chine, qui a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003, investit des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper l'Europe, la Russie et les Etats-Unis.

Elle a aussi lancé cet été une autre sonde pour un long voyage de plusieurs mois vers Mars, où elle ambitionne de faire rouler un petit robot téléguidé dans le courant de l'an prochain. Elle prévoit enfin d'assembler une grande station spatiale d'ici 2022.

Le géant asiatique vient par ailleurs d'achever en juin la constellation de son système de navigation Beidou, rival du GPS américain.