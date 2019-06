En redressement judiciaire, le sort de l'avenir d'Eon Reality à Laval devant le tribunal

Laval, France

Quel avenir pour l'entreprise Eon Reality à Laval ? La filiale française de l'entreprise américaine spécialisée dans la Réalité virtuelle est en redressement judiciaire depuis le 16 janvier. Le tribunal de commerce de Laval doit se prononcer sur l'avenir de cette société lundi 24 juin, en cessation de paiement depuis le 31 août 2018.

Pourtant, son installation en 2014 avait été célébrée en grande pompe. Eon Reality, spécialisé dans les applications 3D interactives, était arrivé en Mayenne avec la promesse de créer 150 emplois en 5 ans, de programmeurs, graphistes, web designer, ou encore spécialistes des jeux vidéo. Malheureusement, l'entreprise n'a jamais atteint ces chiffres : actuellement, elle embauche une quarantaine de personnes.

"De nombreuses irrégularités et de possibles détournements"

Aujourd'hui, la direction se défend. Dans un communiqué, elle dit avoir déboursé plus de 19 millions d'euros pour se développer : "Il nous a été signalé par nos services financiers au mois de décembre 2018, que notre filiale Eon Reality à Laval avait commis de nombreuses irrégularités et de possibles détournements quant à la gestion de ces fonds et des investigations ont bien entendu été conduites au sein de notre structure."

La direction dit avoir toujours été "ancrée dans l'honnêteté et l'intégrité qui sont des valeurs qui nous sont chères depuis plus de 20 années d'activité." Eon Reality Laval avait touché de nombreuses subventions des collectivités locales, et notamment 400.000 euros de la part de Laval Agglomération. Placée en redressement judiciaire, les juges doivent décider ce lundi d'une reprise d'activité... ou d'une liquidation.