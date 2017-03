En représailles, ils saccagent la voiture d'un automobiliste à Montpellier

Un automobiliste a eu la peur de sa vie dimanche soir dans le quartier de la Paillade à Montpellier. Les amis du motard avec qui il venait d'entrer en collision se sont vengés en détruisant entièrement sa voiture.

Dimanche soir, vers 19h, un automobiliste entre en collision avec un motard, avenue de Gimel à Montpellier. C'est dans le quartier de la Paillade. Le motard n'est que légèrement blessé mais il ne veut pas en rester là . Il appelle ses amis à la rescousse.

Plusieurs jeunes arrivent sur place rapidement et encerclent l'automobiliste. Ils menacent de le lyncher. L'homme prend peur et s'enfuit en courant. Le groupe se déchaîne alors sur sa voiture. Sauts à pieds joints sur le toit, le capot. Vitres brisées et intérieur ravagé. La voiture ne ressemble plus à rien.

Les policiers arrivés sur les lieux interpellent l'un des auteurs. Il a 22 ans. Il reconnait lors de sa garde à vue avoir dégradé le véhicule en représailles.

Pour la petite histoire, c'est le motard qui a provoqué l'accident au départ. Il n'avait pas respecté une priorité ...