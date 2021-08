Drôme : en roue libre dans une descente, un semi-remorque à 145 km/h sur l'autoroute

Un chauffeur routier arrêté sur l'A7 dans la Drôme, dans la nuit de mercredi à jeudi, sera poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Il conduisait sans ceinture, positif au cannabis et il se mettait au point mort dans les descentes avec son 44 tonnes pour rouler plus vite.

C'est parce qu'il n'a pas sa ceinture de sécurité que les gendarmes contrôlent ce chauffeur sur l'autoroute A7 au nord de Valence dans la nuit de mercredi à jeudi. Les militaires sont frappés par la forte odeur de cannabis dans la cabine. L'homme est effectivement dépisté positif. La patrouille examine alors son chronotachygraphe. Et surprise : en 28 jours, l'appareil a enregistré neuf excès de vitesse compris entre 120 et 145 km/h.

Neuf excès de vitesse en un mois

Comme tous les poids lourds, le semi-remorque est bridé à 90 km/h. Le routier se mettait donc au point mort dans les descentes pour lancer son 44 tonnes. C'est ainsi qu'il a réussi à atteindre 145 km/h en roue libre sur autoroute. Un comportement extrêmement dangereux pour lui et pour les autres. Le permis de ce jeune français de 23 ans lui a été retiré pour six mois et il est convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel où il sera jugé pour la conduite sous l'emprise de drogue et pour la mise en danger de la vie d'autrui.