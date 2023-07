En route pour les JMJ, une jeune poitevine de 23 ans meurt dans un accident

Mahaut, une jeune fille de 23 ans originaire de Poitiers qui s’apprêtait avec deux amies à rejoindre un groupe d’Angers, pour se rendre en car aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, a trouvé la mort dans un accident de voiture. On apprend que " Ses deux camarades en voiture avec elle ont été blessées, sans que leur pronostic vital soit engagé. Un autre automobiliste a également été blessé dans l’accident."

Le diocèse qui précise " Nous nous associons à la peine immense des proches de Mahaut, en particulier ses parents et sa famille, en les assurant de notre prière. Avec tous les jeunes du diocèse d’Angers et du diocèse de Poitiers présents aux JMJ, avec leurs évêques et leurs prêtres, nous prions pour Mahaut, et pour les trois personnes blessées dans cet accident. Apprenant cette terrible nouvelle, nous avons également une pensée fraternelle pour la délégation des JMJ de l’Ile Maurice, elle aussi endeuillée par un accident de la route sur le chemin de Lisbonne, en début de semaine dernière en Espagne."