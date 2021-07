Des urgences fermées à répétition cet été en Sarthe, faute de médecins urgentistes

Des journées et des nuits sans services d'urgences dans les hôpitaux de La Ferté-Bernard, Saint-Calais, Mamers, La Flèche, Château-du-Loir : la situation n'est pas nouvelle, mais elle prend une ampleur considérable cet été en Sarthe. "Il faut s'attendre à ce que les fermetures soient plus fréquentes", explique l'Agence Régionale de Santé. Le manque d'effectifs est de plus en plus criant.

Un poste d'urgentiste sur deux pourvu

Comme dans le reste de la France, la Sarthe fait face à une pénurie de médecins urgentistes. "On aurait besoin de 76 équivalents temps plein dans le département, mais on en a que 42 aujourd'hui, indique Stephan Domingo, le directeur de l'ARS en Sarthe. Aujourd'hui, il manque 45% d'urgentistes."

Les intérimaires sont déjà fortement mobilisés tout au long de l'année, mais ils viennent aussi à manquer désormais, notamment en période de vacances estivales. Aux urgences de Château-du-Loir, ce sont eux qui font tourner intégralement le service depuis plusieurs mois. La direction prévoit donc quelques jours de fermeture, où elle ne trouve personne pour l'instant pour gérer une garde de 24 heures, notamment la semaine du 26 juillet. Même chose à l'hôpital de Saint-Calais, qui s'attend surtout à de grosses difficultés au mois d'août, avec peut-être une dizaine de jours sans urgences assurées.

"On a des problématiques de numerus clausus qui vont se résoudre peut-être dans quelques années, _des manques de spécialités, et des petites villes qui sont parfois moins attractives_", estime Liliane Anfray, de Force Ouvrière à l'hôpital de Mamers. "A Château-du-Loir, le médecin urgentiste travaille seul, sans plateau technique. C'est une prestation assez compliquée pour eux, ajoute Johnny Lenhart, secrétaire adjoint de FO à l'hôpital de Château-du-Loir. Chez nous, le médecin gère seul une vingtaine d'urgences par jour. On leur dit qu'ils n'auront que de la petite traumatologie à faire, et quand ils arrivent sur place, c'est limite de la médecine de guerre pour eux !" Plusieurs urgentistes ont ainsi quitté l'hôpital depuis deux ans.

Eviter des fermetures simultanées

Tout l'enjeu pour faire face à la dégradation de la situation est de limiter les fermetures de services d'urgences localisés dans un même secteur géographique au même moment, insiste l'Agence Régionale de Santé. C'est pour cela qu'elle coordonne pour la première fois les renforts d'urgentistes intérimaires dans le département sur la période estivale. "On a des médecins urgentistes du Centre Hospitalier du Mans qui prennent des gardes supplémentaires dans le reste du département, à Château-du-Loir ou au Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL) du Bailleul, explique le directeur de l'ARS en Sarthe. Mais ils ne peuvent évidemment pas tout assumer."

C'est d'autant plus difficile que, si les urgences du Mans vont continuer à fonctionner pleinement cet été, cela se fera tout de même à effectifs réduits. Sur la quarantaine de praticiens qui travaillent sur place aujourd'hui, il manque huit équivalents temps plein. Les horaires des équipes ont été adaptés et parfois allongés pour s'occuper des patients aux urgences. "La fermeture des urgences du PSSL du Bailleul est ce qui peut nous mettre le plus en difficulté", précise-t-on à l'hôpital.

Des urgences non-vitales ralenties

Lorsque les services d'urgences sont fermées, c'est toute une organisation bis qui se met en place. Les patients sont invités à appeler le Samu (15) pour être pris en charge. Ceux qui se présenteraient spontanément à l'hôpital ne trouveront sur place qu'un aide-soignant et un infirmier pour les réorienter vers un médecin libéral de garde, chez eux si le problème est bénin, ou vers un autre hôpital dont les urgences sont ouvertes, via le Samu.

Un message qui passe plus ou moins bien auprès des patients. "La semaine dernière, on a eu 24 heures de fermeture, et on a quand même eu quatre personnes qui se sont présentées dans la journée, lance Johnny Lenhart, à Château-du-Loir. On a aussi dû réorienter un patient la nuit vers un autre hôpital car une prise en charge immédiate était nécessaire." A l'hôpital de Saint-Calais, pas non plus d'urgences vitales, sans équipement nécessaire déjà en temps normal : dans le service, le nombre de passages journaliers passe de 25 en moyenne en temps normal, à 5 maximum lorsqu'il est fermé. Les Calaisiens ont pris le réflexe d'appeler directement le 15, expliquent les équipes.

"Les urgences vitales passent déjà directement par le Samu en temps normal, précise un directeur d'établissement sarthois. Dans ces cas là, les gens ne sont pas en capacité de venir eux-mêmes à l'hôpital." Quand les urgences de proximité sont fermées, notamment dans le sud-Sarthe, "la régulation peut se faire vers les urgences du Mans. Ca peut aussi être un transfert extra-départemental, vers le CHU de Tours qui n'est pas très loin de Château-du-Loir par exemple, précise Stephan Domingo de l'ARS. Ce sont des transferts effectivement beaucoup plus longs."