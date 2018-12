En Sarthe, près de 3 000 seniors profitent de cours de sport gratuits

Le Parcours prévention santé, mis en place par le comité olympique et sportif de la Sarthe, séduit 3 000 personnes de plus de 60 ans. Elles bénéficient de 14 cours de sport gratuits pour les inciter à avoir une activité physique.

Commencer le sport après 60 ans, ce n'est pas forcément évident. Alors, pour convaincre les seniors, le Comité départemental olympique et sportif de la Sarthe a développé le Parcours prévention santé. Un dispositif qui propose 14 séances gratuites avec deux disciplines sportives différentes à découvrir. Une trentaine de sports sont proposés : basket, gymnastique, marche nordique, tennis, ping-pong, karaté... Une vingtaine de villes participent au Parcours prévention santé, en partenariat avec environ 50 clubs du département.

Créer du lien social et retarder le vieillissement

"En les mettant en activité, on cherche à rompre l'isolement parce qu'on sait qu'à la retraite, on perd une partie de sa vie sociale", souligne Bernard Sciberras, vice-président du Comité olympique et sportif. C'est avant tout du sport loisir qui est mis en avant. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite faire de la compétition. Fabienne se met au sport pour la première fois de sa vie. Elle a testé un cours de pilates, de la gymnastique. "À notre âge, on commence à se rouiller. Ça crée du lien social parce qu'on se retrouve avec du monde. Je pense continuer", dit-elle.

Il y a beaucoup de gens qui appréhendent la retraite. Je ne suis pas resté à rien faire. Il faut occuper la tête et les jambes", Claude, retraité sportif

En Sarthe, 3 000 seniors de plus de 60 ans bénéficient de ces séances de sport gratuites. Le but est de les inciter à continuer et à s'inscrire ensuite dans un club. "On veut aussi les mettre en activité physique car cela permet de lutter contre le début de la vieillesse", précise Bernard Sciberras. "On a aussi des gens qui ont une pathologie, et le sport ralentit le besoin en médicaments et le processus de dégradation causé par la pathologie. Il ne faut pas s'en priver", conclut-t-il.