En situation irrégulière et récidiviste, un dealer condamné à 8 mois de prison ferme à Limoges

Un dealer interpellé lundi au Palais-sur-Vienne a été codamné à huit mois de prison ferme et incarcéré à la maison d'arrêt de Limoges.

Jugé en comparution immédiate, un trafiquant de drogue a été condamné à huit mois de prison ferme ce jeudi, par le tribunal de Limoges. Cet algérien en situation irrégulière écope aussi d'une interdiction de venir en France durant 5 ans. Il devrait donc être expulsé du territoire à sa sortie de prison, comme il l'avait déjà été en 2020.

Une dénonciation anonyme

La police nationale de Limoges surveillait ce dealer depuis plusieurs jours, suite à une dénonciation anonyme. L'homme de 25 ans a finalement été interpellé en flagrant délit lundi, au Palais-sur-Vienne, alors qu'il venait de vendre de l'herbe de cannabis à un consommateur lui aussi interpellé.

En le fouillant, les agents ont découvert une petite somme d'argent liquide sur lui, mais aussi des petits sachets contenant au total 82 grammes d’herbe de cannabis. 51 grammes de résine de cannabis et un peu plus de 4 grammes de cocaïne. Déjà connu pour des vols avec violence et trafics de drogue, il est retourné à la maison d'arrêt de Limoges, où il avait été placé en détention provisoire. Son client a reçu une amende.