En slip sur un toit, il se masturbe devant tout le monde et jette un couteau sur les policiers

La matinée a été agitée ce vendredi à Besançon, rue Mirabeau : un homme s'est retrouvé en slip sur le toit d'une résidence, et il a mené la vie dure aux policiers et secouristes mobilisés sur place. Il commence par menacer des riverains, vers 10h20, avant d'escalader l'immeuble de quatre étages par les balcons. Il profite de son ascension pour dérober un couteau, et se retrouve sur le toit.

Une fois en haut, l'homme se déshabille et ne garde que son slip, se montrant à la vue de tous, en sous-vêtements. Agressif, il menace de mort les policiers en mimant le geste avec le couteau, et jette l'arme sur eux. Il se met ensuite à se masturber devant tout le monde.

Il jette des cailloux sur les policiers

L'intervention des forces de l'ordre et des pompiers dure trois heures : pendant ce temps là, le forcené jette des cailloux sur les agents, et atteint le casque d'une policière, sans la blesser. En revanche, une voiture de police est abîmée, avec des impacts sur le toit et le pare-brise. Finalement, après des négociations avec les différentes équipes de policiers, pompiers et Samu, l'homme est pris en charge et transporté aux urgences.

Il a été placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital. Cet homme âgé d'une trentaine d'années est bien connu de la police, qui a eu affaire à lui plusieurs fois ces derniers jours. Déjà la veille, il avait été transporté aux urgences après s'être montré agressif.