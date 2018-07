Montmorillon, France

C'est un peu la désolation ce matin pour certaines familles du Sud Vienne. Entre 6h et 6h30 c'est un violent orage qui s'est abattu sur quelques maisons, Bénédicte témoigne" Peu après 6h mon mari m'a réveillé, les volets n'arrêtaient pas de claquer, j'ai vu alors deux gros arbres couchés, la cabane des enfants envolée, des tuiles sont tombées du toit et ont fini sur la voiture, on a voulu nous protéger au sous-sol mais il était inondé". C'est donc la désolation pour Bénédicte, très émue. Heureusement depuis la mi journée des voisins et de la famille sont venues prêter main forte.

la cabane des enfants balayée par le vent ! © Radio France - VH

Bénédicte qui retrouve tout juste le moral avec le soleil qui revient, maintenant elle souhaite que ses assurances puissent la dédommager.