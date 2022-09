En Touraine, coup d'envoi des vendanges avec l'espoir d'un bon vin pétillant dans le Vouvrillon

C'est parti pour 3 semaines de vendanges dans le Vouvrillon. Après un été marqué par des conditions climatiques dantesques, le raisin est enfin prêt à cueillir. Il ne fallait pas attendre une minute de plus dit le vigneron Sébastien Brunet, "l'année a été très chaude et sèche, avec un peu de pluie qui nous a fait beaucoup de bien fin août, début septembre".

Le pétillant sauvé in-extremis

Une pluie arrivée à temps, et suffisamment pour gorger d'eau les raisins sur certaines parcelles, de quoi sauver le vin pétillantet espérer globalement un bon cru pour millésime 2022, "c'est un millésime où l'on va pouvoir faire toutes les facettes : fines bulles, sec, demi-sec et de très jolis moelleux" explique Sébastien Brunet. En évoquant les pétillants, le vigneron ne cache pas son enthousiasme, "jusqu'au 30 août, on ne s'attendait pas forcément à faire les pétillants, parce qu'on avait peu de pluie, on avait des raisins avec peu de jus et des degrés assez forts, mais on a rechargé en eau début septembre et on va pouvoir faire des pétillants. Fin août, on ne pensait quasiment pas en faire".

La mise en bouteille est prévue janvier-février pour les pétillants et de mars à juillet pour les autres vins. © Radio France - Adel Beloumri

Vendanger heureux en oubliant le millésime 2021

Sébastien Brunet espère un cru "dans la moyenne haute" et "plutôt bon". Dans les vignes, il cueille des raisins "bien dorées et bien sains", ce qui est parfait pour les vins blancs sec. Toutes les conditions sont réunies pour oublier le millésime de l'an dernier, marqué par le gel et le mildiou. "Cette année c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup plus sereinement. On vendange heureux, parce qu'il y a du bon raisin et du bon rendement".

Le vigneron peut compter sur une équipe de 19 vendangeurs saisonniers, dont trois porteurs. "Ça fait plaisir de couper de belles grappes" glisse l'un deux. Dans les allées, le large sourire des porteursne laisse pas de doute, à l'image de Jean-Christophe et François, et ce, malgré la hotte qui pèse jusqu'à cinquante kilos sur le dos et les dix kilomètres d'aller-retour chaque jour pour vider les grappes dans les bennes. Difficile même pour ces anciens militaires, l'un de la Marine nationale et l'autre ancien parachutiste.

Millésime 2022 multiplié par trois

Lorsqu'une benne est remplie, pas de temps à perdre, "en route pour la cave, direction le pressoir. Il ne faut pas trop attendre une fois que les raisins sont cueillis avec la chaleur" se presse Sébastien en démarrant son tracteur. L'an dernier Sébastien Brunet a produit 40 000 bouteilles, son plus petit millésime en 15 ans. Là, il table sur 120.000 bouteilles pour le cru 2022.