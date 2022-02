Même tendance qu'au niveau national. Les vols de pots catalytiques explosent en Indre-et-Loire. La hausse est de 80% entre 2019 et 2021.

En Touraine, les vols de pots catalytiques en hausse de 80% entre 2019 et 2021

En Indre-et-Loire, les vols de pots catalytiques ont connu une hausse de 80% entre 2019 et 2021

La tendance constatée au niveau national se confirme dans le département. En Indre-et-Loire aussi, les vols de pots catalytiques se multiplient. Au niveau national, 5.800 plaintes ont été déposées, soit dix fois plus qu'il y a deux ans. Et en Touraine donc, la gendarmerie l'a également constaté. Les vols de pots catalytiques ont connu une hausse de 80% entre 2019 et 2021 !

Une hausse de 80% sur les deux dernières années

Frédérique est l'une de ces victimes. Elle habite pourtant en plein centre ville de Saint-Pierre-des-Corps. "En débauchant, j'ai voulu prendre ma voiture et elle a fait un bruit de pétarade absolument fou. Il y avait de la fumée. J'ai fait marche arrière, j'ai regaré ma voiture et il y avait deux boulons à la place où ma voiture était garée, et qui étaient sur le bitume".

Le cours des métaux rares ne fait qu'augmenter

Frédérique va bénéficier d'un véhicule de remplacement par son assurance, mais pour cela elle va quand même devoir débourser une franchise de 260 euros. Au lieu d'un toutes les deux semaines il y a encore deux ans, c'est désormais un vol par semaine que doit gérer la gendarmerie d'Indre-et-Loire. Les malfaiteurs ont leurs raisons, rappelle le Lieutenant-Colonel Martial Savarit. "Parce qu'à l'intérieur, il y a des métaux rares, et actuellement, le cours des métaux rares ne fait qu'augmenter". L'un des métaux rares contenus dans ces pots se vend en effet onze fois plus cher que l'or.

Une délinquance volatile

Et les voleurs sont souvent bien difficiles à retrouver. "Ce type de délinquance est très volatile" explique le Lieutenant-Colonel Savarit. "Ce sont des groupes organisés, structurés, qui vont taper sur des départements et après, iront sur d'autres départements. La délinquance ne reste pas forcément sur le département. C'est vraiment un phénomène national".

Au triste classement des voitures les plus volées en France l'an dernier figure à la première place la Toyota Prius. Dont le pot renferme de nombreux métaux rares. C'est d'ailleurs cette même voiture que conduisait jusqu'ici Frédérique, la victime de Saint-Pierre-des-Corps.