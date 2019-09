En train à Valence avec 3,5 kilos d'héroïne

Valence, France

Les passeurs de drogue ne circulent pas que sur l'autoroute en Vallée du Rhône. Ils sont de plus en plus nombreux à... prendre le train. Un passeur a été arrêté lundi soir en gare de Valence-ville avec dans ses bagages trois kilos et demi d'héroïne. L'homme n'a pas été discret. Il était alcoolisé.

Il demande à une passagère de faire le guet

En gare de Valence-TGV, il a plusieurs accrochages avec des voyageurs. Arrivé en navette à Valence-ville, il demande à une autre passagère de l'aider à descendre sa valise et surtout de surveiller pour lui les allers et venues sur le quai. Car sa valise est abîmée et il a des paquets à transvaser dans son sac à dos. La femme s'inquiète de ce comportement très louche, elle compose le 17. Et les policiers interpellent le passeur quelques minutes plus tard. Valeur estimée à la revente de l'ordre de 150 mille euros.

Un chômeur en quête d'argent

L'homme de 30 ans originaire du Havre a expliqué qu'il était au chômage et qu'il avait besoin d'argent. Il devait livrer la marchandise à Montélimar. Reste à déterminer qui sont ses commanditaires. Lui devrait être envoyé en prison ce mercredi soir en attendant son procès vendredi.