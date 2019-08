Augmentation des noyades : les parents appelés à "délaisser leur portable" pour mieux surveiller les enfants

Devant l'augmentation des interventions pour noyades cet été, notamment pendant les fortes chaleur, les pompiers avertissent les parents et appellent à la vigilance. De plus en plus absorbés par leur téléphone, de nombreux parents ne surveillent pas assez leurs enfants, avertissent les pompiers.

C'est un chiffre choc : en trois ans, entre 2015 et 2018, le nombre d'interventions pour des noyades a augmenté de 96%. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, les secouristes sont intervenus 1.649 fois sur des cas de noyades dites accidentelles, un chiffre qui ne prend pas en compte les suicides. Un quart de ces interventions se sont soldées par un décès. Fin juillet, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner indiquait, en peine canicule, que les noyades étaient en augmentation de 30% par rapport à l’an dernier. Si avec les fortes chaleurs, la tentation de se baigner, dans des lieux surveillés ou non, est grande, la surveillance des parents ou des proches ne suit pas toujours. "La vigilance est en baisse", constate le capitaine Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui donne ce chiffre alarmant à France Bleu ce mardi.

Le smartphone trop souvent en cause

En cause notamment, le manque de surveillance de certains parents, trop souvent absorbés par leur téléphone portable. "Cet été, les parents sont souvent à la recherche de leurs enfants sur la plage", explique le capitaine Eric Brocardi, "ce qui peut avoir des conséquences dramatiques comme les noyades. On peut l'expliquer par le fait qu'il y a énormément de choses qui distraient les gens, notamment le téléphone portable. Aujourd'hui, le temps qu'on passe devant un écran, c'est parfois un temps qui suffit pour avoir un enfant qui s'échappe de notre surveillance", déplore le pompier. "Ce n'est pas parce qu'on a des sapeurs pompiers à proximité du littoral pour surveiller les plages que notre vigilance doit baisser", avertit-il.

C'est comme quand on traverse la rue avec des écouteurs, on ne fait plus attention"

Le pompier met aussi en cause les écouteurs des smartphones : "Parfois, pour écouter le son d'une vidéo, on va mettre des écouteurs pour mieux entendre ou éviter de gêner ses voisins. On se créé une bulle autour de soi, et pendant ce temps là, il peut y avoir un appel au secours qui peut être donné, ou quelqu'un qui échappe à la vigilance parce qu'on entend plus le bruit extérieur, et notre regard est moins porté. C'est comme quand on traverse la rue avec des écouteurs, on ne fait plus attention."

"Autour de la piscine, aucun parent ne regardait son enfant"

Pour Eric Borcardi, "Ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on doit relâcher son attention." Pour enfoncer le clou, le capitaine raconte une scène qu'il a vécue il y a peu : "J'étais dans une soirée, chez des amis, sur les hauteurs de Nice. Il y a avait une piscine, et des enfants s'y baignaient. Aucun parent ne regardait les enfants. J'ai amené le sujet discrètement dans la discussion. Au bout de dix minutes, j'ai dit 'vous voyez, ça fait dix minutes qu'on en parle et en dix minutes, pas un seul n'a jeté un regard vers la piscine'.

Les accidents de manège ou de balançoire se multiplient

Eric Brocardi donne les mêmes consignes de vigilance pour les jeux d'extérieur, alors que là aussi, le nombre d'accidents se multiplie cet été : "Un petit enfant en train de s'amuser sur un manège ou une balançoire, on ne doit pas le laisser seul sans vigilance. On demande à ce que les gens délaissent un petit peu leur téléphone portable, pour mieux se concentrer sur la surveillance des uns et des autres."