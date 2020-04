En un week-end, 23 projections ont eu lieu au centre pénitentiaire de Valence

Le syndicat UNFAP-UNSa Justice a comptabilisé 23 projections dans le centre pénitentiaire de Valence ce week-end des 18 et 19 avril. Dans les colis, essentiellement de la drogue. Le syndicat réclame plus de protection autour de la prison.

23 projections en l'espace d'un week-end. C'est le recensement réalisé au centre pénitentiaire de Valence par le syndicat UNFAP-UNSa Justice ce week-end des 18 et 19 avril. Dans les colis, les agents ont retrouvé pour 420 grammes de résine et d'herbe de cannabis.

"On constate que depuis la fin des parloirs à cause du confinement, ces projections se sont intensifiées, témoigne Sylvain Royère, le délégué syndical. Nous ne voulons pas que les prisons deviennent des supermarchés où tout est en libre accès". Le syndicat craint aussi que des colis plus dangereux soit envoyés, notamment avec des couteaux.

Pour limiter les projections, l'UNFAP-UNSa demande la mise en place de barbelés et de filets anti-projections. "Ils sont en place dans d'autres prisons de la région, comme à Bourg-en-Bresse. Là-bas, les projections ont quasiment disparu" conclut Sylvain Royère.