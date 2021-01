En une demi-heure, 19 verbalisations pour non-respect du couvre-feu place du 11-Novembre à Laval

19 verbalisations pour non-respect du couvre-feu ont été dressées par la police, place du 11-Novembre à Laval, en une demi-heure ce samedi 30 janvier. Les forces de l'ordre étaient sur place dès 18 heures, elles ont d'abord effectué des rappels à l'ordre avant de verbaliser.

Des contrôles aussi dans les grands magasins

Un peu plus tôt, entre 17 et 18 heures, la police de Laval était aux côtés du Préfet de la Mayenne pour réaliser une opération de contrôle dans des grands magasins lavallois, comme les enseignes "Carrefour" et "But".

Les forces de l'ordre étaient là pour vérifier que les consignes sanitaires étaient respectées : des jauges bien affichées, une comptabilisation des clients, la distanciation, etc. Il n'y a eu aucune verbalisation dans ces magasins selon la police.