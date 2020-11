Dans la nuit de jeudi 5 à vendredi 6 novembre, un quadragénaire a été placé en garde à vue à Bayonne. En une nuit, l'homme a dégradé du matériel à l'hôpital, harcelé d'appels le SAMU et menacé de mort la médecin régulatrice. Son casier judiciaire regorge de faits similaires.

En une nuit, un multirécidiviste appelle 50 fois le Samu de Bayonne et menace de mort l'opératrice

Dans la nuit de jeudi 5 à vendredi 6 novembre, un quadragénaire appelle 50 fois le Samu à Bayonne et menace une médecin régulatrice.

L'homme déboule d'abord aux urgences de l'hôpital de Bayonne dans la nuit de jeudi à vendredi 6 novembre. Passablement alcoolisé, il dégrade plusieurs appareils de détection d’incendie avant de prendre le chemin de la sortie. Le quadragénaire se met ensuite en tête d'appeler le SAMU. Huit fois avec son téléphone avant d'emprunter un autre téléphone. Au total, il appellera plus de 50 fois le SAMU, insulte violemment la médecin régulatrice à l'autre bout du fil avant de la menacer de mort : "Je vais vous cramer", "je vais trouver où vous habitez" lui lance-t-il notamment. Très choquée, l'opératrice a déposé plainte.

Je vais vous cramer - a menacé le quadragénaire

Ce quadragénaire est ensuite interpellé par les policiers, placé en garde à vue. Originaire du Nord de la France, l'homme est sans domicile fixe mais il vit sur Bayonne depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première interpellation de ce genre pour le suspect dont le casier judiciaire regorge de faits similaires : à chaque fois des appels malveillants, des menaces de mort, des dégradations, généralement sous le coup de l'alcool.

Condamné il y a un mois pour des faits similaires

Souvent, l'homme vise le milieu hospitalier. D'ailleurs il a été condamné pour des faits similaires il y a un mois, le 6 octobre dernier. Le quadragénaire avait fait irruption dans les urgences de l'hôpital de Bayonne, invectivé le personnel, dégradé du matériel et s'était rebellé à l'arrivée de la police. Le tribunal l'avait alors condamné à des travaux d'intérêt général.

Samedi 7 novembre, le lendemain de la nouvelle interpellation, le parquet a présenté le suspect au juge des libertés et de la détention et requis un placement en détention provisoire en vue d’une comparution immédiate ce lundi. L'homme a finalement été remis en liberté sur décision du juge, et sera convoqué à un procès en février 2021. A sa sortie du tribunal, le quadragénaire s'est rendu au commissariat pour exiger son téléphone, qui lui avait été confisqué par la justice.