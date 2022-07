En vacances à Espelette, une fillette de 8 ans décède d'une chute à poney

Il est 18h ce jeudi 28 juillet, lorsque la fillette venue du Nord avec sa famille, en vacances au Camping Biper Gorri est en balade à dos de poney, avec les encadrants du centre équestre Le Cheval de 3 d'Espelette. Et "la balade a mal tourné" explique le maire d'Espelette, Jean-Marie Iputcha, choqué par ce drame comme tout le village.

"L'enfant faisait partie d'une balade estivale organisée" explique-t-il, "ils étaient six en balade, dont la mère, la tante et le beau-père de la petite victime". Une balade encadrée par une monitrice diplômée et une accompagnatrice. Très vite en début de promenade chevaux et poneys s'emballent suite aux aboiements d'un chien. "L'animal appartient à un riverain" précise encore Jean-Marie Iputcha, une femme infirmière. "Le parcours de la balade était un classique. Mais là, pour quelles raisons les animaux se sont-ils emballés ?" s'interrogent encore le maire et les encadrants du centre équestre.

"La fillette est très mal tombée"

La fillette est très mal tombée. Elle avait sa bombe de protection, mais c'est la tête qui a percuté violemment le sol. "On a vu tout de suite que c'était très grave" confie encore avec émotion Jean-Marie Iputcha. La petite fille en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours a été transportée "en état d'extrême urgence" au Centre Hospitalier de la Côte basque à Bayonne. Elle est décédée des suites de ses blessures et une autopsie doit être pratiquée a confirmé le procureur de la république de Bayonne. La maman de la fillette et sa tante ont été également évacuées vers l'hôpital bayonnais en état de choc.

Dans la panique, de nombreux cavaliers sont également tombés malgré l'intervention rapide des encadrantes. Une cellule psychologique a été mise en place au sein du centre équestre Le Cheval de 3 et où l'activité est à l'arrêt au moins jusqu'à dimanche 31 juillet.