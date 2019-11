En Vendée, l'entreprise Fleury Michon ouvre les portes de son usine aux consommateurs

Vendée, France

Scandale de la viande de cheval, doute autour de l'origine des produits... Beaucoup de consommateurs restent méfiants à l'égard des industriels. L'Association nationale des industries alimentaires lance "Découvrez ce que vous mangez" jusqu'à ce samedi 9 novembre, sorte d'opération séduction des grandes marques qui ouvrent leurs portes aux clients. Parmi elles, l'entreprise vendéenne Fleury Michon qui a notamment fait visiter sa chaîne de production de l'usine de Mouilleron-Saint-Germain spécialisée dans la fabrication des plats préparés.

De la réception à l'emballage

Dans cette usine qui produit 15 000 tonnes de plats préparés par an, une dizaine de visiteurs venus de toute la région a arpenté en file indienne les lieux pour découvrir son processus de fabrication, de la réception des produits, surgelés ou frais, à l'emballage final. Première étape : se vêtir d'une combinaison, d'une charlotte, d'un masque, et chausser des bottes. Hygiène et sécurité obligent.

Mickaël, employé à la pasteurisation, s'est porté volontaire pour montrer son usine sous son meilleur angle. Il l'a présente comme une grande cuisine. "Là, c'est le frigo des légumes", commence-t-il, en pointant du doigt les cartons empilés chargés de sacs en partie surgelés. Au fil de la visite, il continue d'employer des termes familiers pour désigner le matériel agroalimentaire, afin d'être le plus clair possible : la marmitte, le Thermomix... "On se croirait presque comme à la maison", rigole une participante. "Ca me donne une autre image des plats industriels", avoue même à côté Annie. L'opération séduction fait effet.

"On sait comment c'est fabriqué, mais on n'a pas vu les produits"

Même si les visiteurs ont accès aux coulisses, alors que les employés continuent de fabriquer les 120 recettes différentes, sous leurs yeux, certains restent sceptiques. "On sait comment c'est fabriqué, mais on n'a pas vu les produits, il y a une zone d'ombre encore", témoigne discrètement Chantal, en marge de la visite. Jacques, un autre visiteur, complète : "Effectivement, au niveau de la préparation, on rajoute rien, mais en amont, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui nous dit qu'on n'a pas rajouté avant du sel et des conservateurs ?"

Le directeur de l'usine, Jean-Michel Lerat, qui garde un œil sur la visite, rappelle pourtant à l'envi que Fleury Michon ne rajoute ni sel, ni additif, ni conservateur dans ses plats, sauf sur certains produits charcutiers. Mais même si, en ouvrant ses portes, l'entreprise humanise le processus de production et le rend accessible, certains restent malgré tout difficiles à convaincre, particulièrement méfiants vis-à-vis de l'agroalimentaire.

