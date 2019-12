En Vendée, la mairie de La Ferrière incendiée dans la nuit va rester fermée pendant des mois

La Ferrière, France

La mairie de La Ferrière, près de La Roche-sur-Yon (Vendée), va devoir rester fermée pendant plusieurs mois à cause d'un incendie qui a ravagé dans la nuit de jeudi 5 à vendredi 6 décembre 2019 une bonne partie des locaux. Les dégâts sont très importants, plus de 120 m2 de bureaux administratifs ont été calcinés et la fumée a noirci l'ensemble du bâtiment. On ne sait toujours pas si l'incendie est d'origine accidentelle ou criminelle. Les experts sont sur place ce vendredi après-midi.

L'activité de la mairie délocalisée

"On y laisse toujours des plumes", a déploré le maire de la commune Jean-Marie Chamard, contacté par France Bleu Loire Océan. Lui table sur "six mois de fermeture" : "Les plafonds sont de travers, c'est noir de partout, il faut tout désossé, tout refaire, le coût des travaux s'annonce très élevé".

En attendant, l'activité de la mairie, et des dix salariés qui travaillaient dans les bureaux incendiés, sera délocalisée dans d'autres salles de la ville et dans des modulaires où il faudra installer de nouveaux appareils informatiques car tous sont partis en fumée. Le conseil municipal prévu ce vendredi est repoussé au 18 décembre.