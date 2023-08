En Vendée, le motard cultivait du cannabis

C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Les gendarmes de Vendée ont d'abord repéré le pilote d'une moto qui roulait feux éteint. Ils lui ont demandé de s'arrêter, mais il a poursuivi sa route. Comme c'est un jeune homme qu'ils connaissent, ils sont allés le chercher chez ses parents.

Un plan de cannabis dans le garage

Ils ont trouvé la moto garée devant la maison et, dans le garage, "un plan de cannabis de belle taille". En plus, le pilote n'avait ni permis, ni assurance et la moto n'était pas à son nom. Les gendarmes précisent que "le plan de cannabis a été détruit immédiatement et la mère a dû payer une amende suite aux travaux de jardinage de son fils".