En Vendée, le Nouvel an pour certains rime avec bière et pizzas

La Roche-sur-Yon, France

Ils ont souvent moins de 25 ans, vous les croisez dans les rayons des supermarchés, le caddie plein à craquer de... bouteilles d'alcool, avec des sachets cacahuètes sur le dessus qui se battent duel. Pour certains jeunes vendéens, le repas de la Saint-Sylvestre est loin d'être un casse-tête. Sur la table, pizzas surgelées, chips, et surtout, bouteilles d'alcool en tout genre - à consommer avec modération, évidemment.

"Pourquoi faire compliqué ?"

L'état d'esprit de Lucas, 20 ans, qui organise une soirée chez lui à Dompierre-sur-Yon, au nord de La Roche-sur-Yon, se résume en une phrase : "Pourquoi faire compliqué ?" "On va juste acheter des pizzas, des gâteaux apéro en tout genre et puis après, un petit saucisson, on verra peut-être pour acheter du pâté", énumère-t-il. Un détail. Car le plus important, d'après lui, c'est l'alcool : bière, vin, petit punch'... "Il y a moyen qu'on passe une bonne soirée de qualité, à base de personnes un petit peu en décès mental", rigole-t-il.

Il entend par là les "excès de folie" de certains de ses amis, dans la bande, malades quand ils boivent un peu trop, comme Hugo, qui est à côté de lui. "Je me rappelle plus de la fin de l'année que du début de l'autre", reconnaît-il. Mais ils suivent tous la même règle d'or : ne pas prendre le volant quand ils ont bu.