En Vendée, plusieurs personnes gravement blessées dans deux accidents de la route

Ce vendredi, deux accidents graves se sont déroulés à quelques heures d'intervalle en Vendée. À Sainte-Cécile, une voiture et un camion se sont percutés en fin de matinée. Plus tard dans l'après-midi, une collision entre deux voitures à l'Aiguillon-sur-mer a fait trois blessés graves.

Ce vendredi, en Vendée, deux accidents qui se sont déroulés à quelques heures d'intervalle ont fait quatre blessés graves. À Sainte-Cécile, entre les Essarts et Chantonnay, une voiture et un poids lourd sont entrés en collision un petit peu avant midi. Une jeune femme de 28 ans a dû être désincarcérée puis emmenée à l'hôpital dans un état grave.

Quatre personnes gravement blessées

Autre accident quelques heures plus tard, cette fois à L'Aiguillon-sur-Mer. Deux voitures se sont percutées de plein fouet vers 15 heures 30. Trois personnes se sont retrouvées incarcérées dans leurs voitures. Deux hommes, de 39 et 73 ans, et une femme de 69 ans ont été pris en charge par les secours. Ils sont tous les trois gravement blessés.