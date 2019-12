VIDEO - En Vendée, un clip et des flyers pour faire baisser le nombre de morts sur la route

Un bénévole distribue un flyer à un motard près de La Roche-sur-Yon on l'on peut voir l'affiche percutante, les 50 figurants allongés autour d'une voiture accidentée, qui représentent les 50 victimes par an en Vendée.

Vendée, France

Chaque semaine en Vendée, une famille perd un proche dans un accident de la route, ce qui représente 50 morts par an. Après de nombreuses campagnes de sensibilisation, place à "50 morts par an sur les routes de Vendée, ça suffit!" La préfecture passe à la vitesse supérieure, à la veille des fêtes, avec cette fois un clip vidéo et une affiche "choc" pour toucher les automobilistes, qu'elle vient de présenter officiellement ce lundi 16 décembre 2019, avec l'espoir de ne pas dépasser le nombre de 42 tués sur la route en 2019, d'ici à la Saint-Sylvestre. Sur les images, 50 figurants sont allongés autour d'une voiture accidentée représentant les 50 victimes de la route chaque année en Vendée.

La plupart des victimes sont Vendéennes

Les trois principales causes d'accidents mortels dans le département sont la vitesse (35% des tués), l'alcool et la drogue (33%) et le non respect des règles de priorité (deux tués sur dix). Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les touristes qui se tuent l'été en vacances sur les routes, mais dans neuf cas sur dix, des Vendéens, et ce toute l'année.

Les forces de l'ordre vont distribuer des flyers en intervention, des bénévoles, dans plusieurs endroits, comme sur les parkings des centres-commerciaux et les signataires d'une charte avec la préfecture diffuseront le clip vidéo dans leurs établissements, comme certaines boîtes de nuit, certains bars, et même au cinéma début janvier.

Des comportements dangereux au quotidien

En Vendée, depuis le début de l'année, plus de 13.000 excès de vitesse ont été constatés, contre un peu plus de 9.000 l'an dernier. Près de 3.000 conducteurs ont été contrôlés positif au test d'alcoolémie - c'est moins que l'an dernier.

En tout, depuis janvier, 2.000 permis de conduire ont été retirés. Et peut-être plus d'ici la fin de l'année. Sauf si certains conducteurs imprudents décident de prendre de bonnes résolutions avant l'heure.

VIDEO - "Stop à l'hécatombe"