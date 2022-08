EN VIDÉO - L'inquiétude d'une Ukrainienne d'Alsace pour son petit frère, combattant en Ukraine

Le 24 août devrait être un jour de fête pour les Ukrainiens. Il y a 31 ans jour pour jour ce mercredi, l'Ukraine gagne son indépendance de l'URSS. Cette année, la date symbolique marque les six mois du début de l'offensive russe.

"La Russie pourrait s’efforcer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant, particulièrement cruel" a alerté le président ukrainien Volodymyr Zelensky il y a quelques jours. "Aucun point du territoire n'est à l'abri de frappes ou d'opérations militaires" prévient le quai d'Orsay ce mardi soir.

Dans ce climat délétère, Alla Somorodoska, danseuse de revue au Royal Palace de Kirrwiller, installée depuis 11 ans en France est particulièrement inquiète. Le 24 août marque également l'anniversaire de son petit frère de 24 ans, resté combattre l'invasion russe. "Il est au front. On a la chance d'avoir quelques nouvelles de sa part. Pas tous les jours, mais une à deux fois par semaine. Malheureusement, il ne peut pas nous dire grand-chose. Il a perdu des amis au combat. Mentalement, c'est difficile".

Se serrer les coudes

On ne voit pas la fin de la guerre. On ne voit pas la lumière

Pour garder le moral, en compagnie de sa mère et de son beau-père venus la rejoindre au début de l'offensive, Alla se tourne vers la solidarité et les liens étroits qui unissent la communauté ukrainienne en Alsace. "On essaie de garder le contact avec les familles ukrainiennes hébergées par des Français. On se réunit pour parler, faire de petites soirées. On parle de souvenirs et de nos inquiétudes. C'est souvent difficile pour eux car il ne savent pas quoi faire après. Ils ne parlent pas la langue, ne savent pas comment trouver du travail." Malgré l'entraide, le moral reste bas. "On ne voit pas la fin de la guerre. On ne voit pas la lumière", avoue-t-elle.

Pour remettre du baume au cœur des compatriotes exilés en France, l'association strasbourgeoise PromoUkraïna organise une manifestation place de la Cathédrale ce mercredi 24 août à 17h30. Elle sera suivie d'un concert à 19h, jardin d'Appolonia, dans le quartier de la Robertsau à 19h.