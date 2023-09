EN VIDÉO - Un impressionnant incendie détruit entièrement la pâtisserie Marès dans le centre-ville de Mayenne

Les locaux de la pâtisserie-chocolaterie Marès dans le centre-ville de Mayenne ne sont plus qu'un tas de ruines. Un violent incendie a entièrement détruit le bâtiment dans la nuit de vendredi à samedi. Le feu s'est déclenché vers 2h du matin nécessitant un important dispositif de secours.

48 pompiers et 24 engins ont été envoyés sur place. 10 habitants ont été évacués sans être incommodés par les fumées. Il n'y a aucun blessé. L'un d'entre eux va être relogé par la mairie. Au plus fort de l'intervention, cinq lances ont été utilisées pour éteindre les flammes. Le feu est désormais maîtrisé et les secours poursuivent les actions d'extinction et de déblais.

Les messages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux. La pâtisserie-chocolaterie Marès est un commerce bien connu des habitants de Mayenne. Sur Facebook, le gérant se dit "effondré mais tellement soulagé qu'il n'y ait pas de blessé". Comme le maire de la commune, il invite les passants à éviter le secteur de la rue Saint-Martin. Des difficultés de circulation dans la rue et les rues adjacentes sont à prévoir. La municipalité maintient le marché place du 9-Juin .