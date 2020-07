PHOTOS - En déplacement à Dijon, Jean Castex promet des renforts de police pour la rentrée

Le nouveau premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin sont en déplacement ce vendredi à Dijon (Côte-d'Or). Cette visite ministérielle est en rapport avec les événements qui se sont déroulés le mois dernier dans le quartier des Grésilles à Dijon. Jean Castex a tenu à apporter tout son soutien aux fonctionnaires de police et de gendarmerie un mois après les violences urbaines en centre ville et dans le quartier des Grésilles.

"Je demeure scandalisé, comme je l'étais au début, par des comportements inadmissibles qui ont pu être perpétrés" - Jean Castex, Premier ministre

Au commissariat de Dijon Gérald Darmanin et Jean Castex apportent leur soutien aux forces de l'ordre "agressées" © Radio France

"Je demeure scandalisé, comme je l'étais au début, par des comportements inadmissibles qui ont pu être perpétrés", assure Jean Castex, qui s'exprimait ce vendredi matin depuis le parvis du commissariat de Dijon. "Je suis venu vous dire le total engagement, la totale détermination du président de la République, du gouvernement de la République, à défendre celles et ceux qui sont agressés, au premier rang desquels les femmes et les hommes dont c'est la mission d'assurer la protection des autres et de la société", a-t-il expliqué.

En déplacement à Dijon, Jean Castex promet des renforts de police pour la rentrée © Radio France - Olivier Estran

"Dès la rentrée, d'une vingtaine d'effectifs supplémentaires au sein des forces de sécurité" - Jean Castex, Premier ministre

"C'est pour soutenir l'action et le combat contre toutes formes de violences, de communautarisme qui porteraient atteinte aux valeurs de la République que je suis ici ce matin", a indiqué Jean Castex. Il a annoncé le renforcement à Dijon "dès la rentrée, d'une vingtaine d'effectifs supplémentaires" au sein des forces de sécurité "pour accroître ses capacités d'action". "C'est logique, c'est nécessaire et c'est la matérialisation au-delà des bonnes paroles de notre volonté déterminée", a-t-il précisé.

"On s'est sentis abandonnés" - Des habitants du quartier des Grésilles à Jean Castex, Premier ministre

