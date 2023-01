En visite à Nîmes, Gérald Darmanin rend hommage à Éric Masson, ce policier tué à Avignon en 2021

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était en visite à Nîmes ce lundi. Il a notamment présenté ses vœux devant les élèves de l'école nationale de police. Cette cérémonie s'est tenue dans l'amphithéâtre Éric Masson, du nom de ce policier tué le 5 mai 2021 à Avignon lors d'un contrôle en marge d'un trafic de drogue. Un dealer lui avait tiré deux balles en pleine poitrine et s'était enfui. Éric Masson était père de deux enfants. Gérald Darmanin a inauguré cet amphithéâtre en présence d'une partie de la famille d'Éric Masson, dont son père qui réside dans le Gard.

Le ministre de l'Intérieur a débuté ses voeux en rendant homme à Éric Masson, dont lune partie de la famille était assise au premier rang. "Je veux dire chère famille Masson que votre peine est la nôtre également. Celle de la police nationale et de l'état. Il n'y a pas un policier de France qui oublie le nom d'Éric Masson. Nous formons le vœu que l'enquête judiciaire aille jusqu'au bout et les personnes qui sont responsables de cet assassinat soient condamnées le plus sévèrement possible" a conclut Gérald Darmanin.

