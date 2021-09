En visite dans l’Aveyron, Heiko Carrié, le PDG de Bosch France met la pression sur les salariés de Rodez

En mars dernier, l’annonce de la suppression de 750 postes sur le site de Bosch Rodez avait fait l’effet d’un coup de semonce en Aveyron. Les syndicats de l’usine, qui fabrique des injecteurs diesel, parlent ce jeudi d’un deuxième coup de massue. Ils pensaient pouvoir négocier avec leur patron, Heiko Carrié, en visite dans l’usine pour deux jours. Ils voulaient notamment que Bosch respecte la promesse d’aucun licenciement sec avant 2027. Heiko Carrié leur a dit que ça n’était pas tenable à moins que les salariés fassent des efforts financiers. Les salariés sont 1200 aujourd’hui. Ils ne seront donc que 550 d’ici à 2025 ou au mieux 2027.

Chantage

Et les syndicats détaillent. La direction propose plusieurs pistes si le plan de départs volontaires et de pré-retraite n’est pas suffisant pour se séparer de personnels et donc arriver au seuil de 550 en 2027. Les salaires pourront être baissés. On pourrait également supprimer l’intéressement salarial. L’économie enfin pourrait être réalisée en réduisant drastiquement le budget des œuvres sociales et notamment du CSE. L’économie à réaliser serait de 7,5 millions si on n’arrive pas au chiffre fatidique de 550 en 2027. "Intolérable, insupportable" disent les syndicats qui parlent du chantage d’un groupe qui est propriétaire d’autres branches se portent très bien. Et c’est certain que cette épée de Damoclès sur les rémunérations pourrait inciter encore plus de salariés à quitter la Bosch, ce qui fragiliserait encore un peu plus l'usine aveyronnaise.

Des doutes sur FresH2

De plus les syndicats notent que le PDG France n’est venu avec aucune vraie annonce industrielle. Les syndicats estiment qu’il n’y a aucun projet tangible de diversification. Même sur le projet FresH2, celui de camion réfrigéré hydrogène qui doit permettre de faire travailler 130 personnes, la direction a semblé septique sur une mise en production dès 2025.

Les syndicats seront encore en réunion avec leur patron ce vendredi. Une rencontre dont ils n’attendent pas grand-chose. Les propositions seront soumises à l’ensemble des salariés en AG mardi.