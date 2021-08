En visite dans le Calvados, Jean Castex annonce 130 millions d'euros pour les tiers-lieux

Le 1er ministre a visité 2 espaces de travail partagés à Carpiquet et Colombelles

La visite de Jean Castex est millimétrée. Une matinée passée dans l’agglomération caennaise pour promouvoir les tiers-lieux et annoncer une enveloppe de 130 millions d'euros pour développer ces espaces de travail partagés.

Les Tiers-Lieux, "un pilier de la nouvelle économie"

Jean Castex n'est pas venu seul dans le Calvados. C'est accompagné de quatre membres de son gouvernement ( les ministres de l'économie, de la relance et des PME, de la cohésion des territoires et de la transition numérique) qui n'auront pas voix au chapitre que le premier ministre a enchaîné les visites et participé à une table-ronde sur le sujet des tiers-lieux.

Jean Castex entouré à Carpiquet des ministres de l'économie, de la relance et des PME, de la transition numérique et de la cohésion des territoires © Radio France - Elodie Touchais

A Carpiquet il a découvert l'atelier normand, une manufacture de proximité destinée aux artisans (métiers du bois surtout) qui peuvent y louer à prix réduits des équipements et des ateliers pour lancer leur activité.

L'atelier normand, un espace de 800m2 qui propose des équipements à des artisans a été créé il y a 4 ans © Radio France - Elodie Touchais

Jean Castex s'est ensuite rendu au WIP, un espace de co-working à Colombelles proposant par exemple bureaux et connections internet partagés.

Le WIP à Colombelles a été créé en 2019 sur l'ancien site de la SMN à Colombelles © Radio France - Elodie Touchais

Les espaces partagés boostés par la crise sanitaire

La crise sanitaire a été un révélateur des espaces de travail partagés. Pour Jean Castex dont l'une des priorités aujourd'hui est de "préparer l'économie de demain, sans se tromper", les tiers-lieux sont clairement un pilier de la relance économique.

Ces structures sont pour le premier ministre un modèle à suivre reposant sur trois axes : la "souveraineté économique : le produire français", "relocaliser" et la "formation, fondamentale"pour Jean Castex.

Pour Jean Castex qui échange ici avec la co-fondatrice du WIP à Colombelles, les tiers-lieux sont un pilier de la relance économique Copier

130 millions d'euros débloqués "parce que ça marche"

Convaincu que ces espaces de travail partagés répondent aussi à un nouveau modèle économique, une nouvelle manière de travailler, un nouveau schéma sociétal, le gouvernement est décidé à investir. A investir gros : 130 millions d'euros dont 75 millions issus de France Relance.

Une enveloppe partagée entre les manufactures de proximité (30 millions d'euros), le développement de la formation professionnelle dans les tiers-lieux ( 50 millions d'euros), 3000 mission de service civique dans ces espaces-partagés (20 millions d'euros), l'emploi de conseillers numériques au sein de ces structures ( 15 millions d'euros) et enfin un renforcement du maillage national et territorial (4 millions d'euros).

Entre 2018 et aujourd'hui, la France est passée de 1800 a 2500 tiers-lieux. Objectif du gouvernement : 3500 d'ici l'année prochaine.