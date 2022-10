"On n'en voit plus le bout", des éleveurs de canards landais à nouveau obligés de claustrer

Le long du chemin pour entrer chez Julien Mora, agriculteur à Mugron dans les Landes, les canards sont encore à l'air libre ce dimanche 2 octobre 2022. "On ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt", explique-t-il, "on va le faire dans la semaine." Le ministère de l'agriculture a pris la décision de relever d'un cran le niveau de risque de grippe aviaire de "négligeable" à "modéré." Dans certaines zones dites "zone à risque particulier" toutes les volailles doivent être mises à l'abris. Et seulement les palmipèdes de moins de 42 jours pour les "zone à risque de diffusion." Les risques par commune sont à retrouver sur le site de la chambre de l'agriculture des Landes.

Ça n'a rien de naturel pour un animal.

A Mugron, il faut claustrer les cannetons de moins de 42 jours. "On se dirige tout droit vers la cinquième vague, on n'en voit plus le bout. Chaque fois c'est pire que la précédente", souffle l'éleveur landais. Son père, Serge Mora, tenait avant lui l'exploitation et reste salarié à temps partiel. "J'ai un sentiment de découragement, de déjà-vu, de ras-le-bol, une énorme lassitude. C'est un coup d'épée dans l'eau, l'année dernière on a eu l'exemple que tout ce qui a été mis à l'abris n'a pas fonctionné." Eux qui ont connu comme nombre d'éleveurs landais, le départ de leurs canards pour l'abattoir prématurément : le vide sanitaire qui reste un traumatisme.

Le père et le fils font tous deux partie du Modef, le syndicat des petits exploitants agricoles qui se bat contre la claustration. "Des animaux qui ne courent pas, ne sont pas à l'extérieur, qui s'ennuient, la viande n'est pas bonne. Ils font du mauvais gras, ça n'a rien de naturel pour un animal." Cette exploitation compte moins de 1.500 canetons, les animaux pourront donc en plus de l'intérieur profiter d'un petit espace à l'extérieur, mais sous un filet pour éviter tous contacts avec d'autres oiseaux. Trois mètres carré par caneton.