En voiturette sur l'A75 et ivre au volant

Un conducteur a été arrêté sur l'A75 alors qu'il conduisait une voiture sans permis. Il a été contrôlé avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Récidiviste, il sera jugé ce vendredi.

L'histoire pourrait presque prêter à sourire si elle n'était pas si désespérante: celle de ce conducteur arrêté sur l'A75 en début de semaine. Il n'a blessé personne mais il a été incarcéré car il cumule les infractions et tombe sous le coup de la récidive.

Le conducteur ne se souvenait plus de grand chose

Les faits remontent à lundi, début de soirée, à hauteur de Pézenas les gendarmes repèrent une voiturette qui roule sur l'A75. 50km/h en vitesse de pointe: ce type de véhicule est interdit sur l'autoroute. Ils interpellent le conducteur. Mais cet homme d'une cinquantaine d'années, ne comprend visiblement pas ce qu'on lui reproche. Et pour cause il n'a plus du tout les idées claires, il a 2 grammes d'alcool dans le sang.

Son permis avait été annulé en 2014

Fait aggravant : c'est un récidiviste. Son permis a déjà été annulé en 2014 pour alcool au volant. D'où la voiturette. Il a été incarcéré et reste en prison jusqu'à son procès. Il sera jugé demain vendredi en comparution immédiate.