En voulant échapper à la police, un cyclomotoriste de 35 ans se tue à Aulnay-sous-Bois

Un homme de 35 ans est mort après une chute à scooter, vendredi dans la soirée à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Selon le parquet de Bobigny, il était recherché par la police pour refus d'obtempérer.

Vendredi, vers 21h30, un homme de 35 ans est repéré par une patrouille de police sur la commune de Sevran, en Seine-Saint-Denis. A scooter, il grille un feu rouge, refuse de s'arrêter malgré les injonctions des fonctionnaires et prend la fuite. S'en suit une course-poursuite pendant plusieurs minutes. Arrivé sur la commune d'Aulnay-sous-Bois, d'après les témoignages des policiers, le conducteur du deux-roues franchit un panneau stop sans s'arrêter, se déporte sur la gauche pour prendre un virage à angle droit, puis tape le trottoir, perd le contrôle de son véhicule et heurte un poteau.

A terre, l'homme de 35 ans se plaint de douleurs au bras et à l'abdomen. Dans un communiqué, le parquet de Bobigny explique que "rapidement, l'état de santé du motocyliste se détériore" et il "perd connaissance". Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. D'après les premiers éléments de l'enquête de la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, l'hypothèse d'un "contact entre les véhicules de police et le scooter" est à "exclure", "aucune trace n'étant relevée".