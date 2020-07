En voyage vers Compostelle, un cycliste s'égare et finit sur l'autouroute A20, à côté de Limoges

Toutes les routes ne mènent pas à Compostelle! Vers 15 heures ce mercredi après-midi, les forces de l'ordre ont été appelées pour venir en aide à un cycliste Belge de 53 ans. L'homme, parti de Belgique pour aller jusqu'à Compostelle, s'est trompé d'itinéraire et s'est retrouvé sur l'autoroute A20.

Secouru et ramené sur le droit chemin

Après avoir emprunté une mauvaise route, le cycliste quinquagénaire a fini sur l'autoroute A20, à hauteur de Feytiat. Les policiers sont venus le récupérer avec leur fourgon et l'ont conduit à la sortie d'autoroute la plus proche. Le voyageur Belge a ainsi regagné une voie de circulation adaptée et a continué tranquillement sa route, vers Compostelle.