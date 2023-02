Enclos insalubres, manque de nourriture : une trentaine de chiens et chevaux sauvés par la police à Perpignan

Une trentaine d'animaux ont été secourus ce lundi dans un élevage de chiens de race à Perpignan. Des chiens, chiots et des chevaux qui vivaient dans des conditions déplorables, manquant parfois de nourriture.

Boxes insalubres et manque de nourriture

C'est un rapport de la police municipale mentionnant des maltraitances animales, qui a poussé les enquêteurs de la Sûreté Départementale à se rendre dans cette propriété située dans le secteur de la Porte d'Espagne. Accompagnés aussi par des associations et une brigade cynophile, ils ont découvert sur place des animaux vivant dans des conditions insalubres.

Au total, quatre chevaux et 27 chiens et chiots (certains âgés de quelques jours) ont été secourus. Certains vivaient dans le froid et dans des boxes ou enclos insalubres, parfois sans nourriture, indique la police. Tous les animaux ont été pris en charge par des associations de protection animale du département.

Les policiers partagent les images du sauvetage sur leur page Facebook, notamment la découverte de petits chiots.

L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités dans ce dossier. C'est la première affaire de ce genre depuis la nomination d'un référent "maltraitance animale" au commissariat de Perpignan, comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.