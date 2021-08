164 migrants secourus en mer dans le détroit du Pas-de-Calais ce jeudi

Les jours se suivent et se ressemblent sur le littoral. Ce jeudi 12 août, au moins 164 migrants ont été secourus, répartis sur huit embarcations en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. En deux jours, plus de 270 naufragés ont été secourus et un migrant n'a pas survécu à un naufrage.

Pas moins de sept opérations de sauvetage ont été déclenchées ce jeudi 12 août dans le détroit du Pas-de-Calais pour venir en aide à des embarcations de migrants en difficulté. Au total, 164 naufragés ont été secourus en une journée. La préfecture maritime fait état de huit bateaux de fortune qui prenaient la route vers l'Angleterre.

Parmi ces embarcations, l'une d'entre elles transportaient 37 personnes qui ont été ramenées saines et sauves au port de Boulogne. Deux autres bateaux très chargés étaient identifiés au large de Dunkerque, avec à leur bord 26 et 36 migrants. A chaque fois, ils sont ramenés sur la terre ferme, pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.

Une première victime cette année

Lors de ces opérations de sauvetage, un naufragé est retrouvé inconscient. Il est héliporté à l'hôpital de Calais où il décèdera rapidement après son arrivée. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, d'origine africaine selon le parquet de Dunkerque. Le parquet a par ailleurs ouvert une enquête pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. C'est la première victime dans le détroit du Pas-de-Calais cette année.

Cet été, les traversées sont exceptionnellement nombreuses. Mercredi déjà, 108 migrants étaient secourus sur une seule journée, ce qui fait plus de 270 personnes ramenées sur la terre ferme en deux jours. Il y a eu plus de tentatives de traversées depuis le début de l'année 2021 que sur toute l'année 2020 confiait début août le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord à l'Agence France Presse.

Autre signe de l'augmentation des traversées, début août, le record du nombre de traversées réussies a été battu, avec plus de 480 arrivées sur les côtes anglais selon le ministère britannique de l'Intérieur.