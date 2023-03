Encore 30kg de cocaïne découverts à Fontenay-sur-Mer, sur le littoral du Cotentin

Au total, ce sont plus de deux tonnes de cocaïne qui ont été retrouvées échouées sur le littoral du Cotentin, comme dimanche dernier sur la plage de Réville.

La mer continue de rejeter des sacs de drogue, sur le littoral du Cotentin. Ce dimanche 5 mars, c'est dans l'écume de Fontenay-sur-Mer, sur la côte Est, que 30 kilos de cocaïne ont été retrouvés. Un échouage de plus, après ceux de Réville dimanche dernier, et Néville-sur-Mer et Omonville-la-Rogue ce mercredi.

ⓘ Publicité

L'enquête confiée au parquet de Paris

C'est un promeneur qui a donné l'alerte, en voyant un gros sac étanche flotter en bord de plage. Les gendarmes l'ont repêché et y ont découvert 30 colis de cocaïne, emballés de la même manière que les 2,3 tonnes retrouvées lors des précédents échouages.

L'enquête, d'abord menée par la section de recherches de Caen, puis à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes, est désormais confiée au parquet de Paris et sa Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Les enquêteurs doivent notamment déterminer la provenance de cette drogue.