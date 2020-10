Encore 6 grands excès de vitesse sur la RN 106

L'axe est réputé pour être particulièrement accidentogène dans le Gard. Pendant 1h30 ce jeudi après-midi, la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité Publique du Gard) a procédé à une série de contrôles sur la N106 dans le sens Nîmes/ Alès. Les contrôles étaient ciblés sur les infractions liées à la vitesse. Sur une 1h30 de présence, les policiers ont relevé 6 infractions pour excès de vitesse.

Les infractions relevées : 1 excès supérieur à 50km/h, 2 excès compris entre 30 et 40 km/h et 3 excès compris entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limitation de vitesse