Encore de grands excès de vitesse dans l'Indre !

Les gendarmes de l'Indre ont enregistré plusieurs infractions ce week-end sur les routes, et notamment deux grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h.

Les gendarmes de l'Indre étaient de nouveau sur le bord des routes ce week-end. Parmi les infractions constatées, deux grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Sur l'autoroute A 20, à hauteur de Mouhet, un conducteur a été contrôlé à 182 km/h (vitesse retenue) au lieu de 130 km/h. A Parnac, un autre automobiliste a été "flashé" à 133 km/h au lieu de 80 km/h. Dans ces deux cas, les permis de conduire font l'objet d'une supension administrative. Les conducteurs devront s'expliquer prochainement devant la justice.

Trois autres excès de vitesse de plus de 40 km/h ont été verbalisés : 170 Km/h au lieu de 130 sur l'A20 à hauteur de Mouhet, 125 km/h au lieu de 80 km/h à Neuvy Saint- Sépulchre et 120 km/h au lieu de 80 km/h à Méobecq. Les gendarmes de l'Indre ont également dressé quatre procès-verbaux pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et trois autres sous l'emprise de produits stupéfiants.