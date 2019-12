Encore de grosses rafales de vent cette nuit dans la Creuse

Soyez prudents ce samedi, il y a encore beaucoup de vent dans la Creuse. Des arbres sont tombés sur la D940 entre Bourganeuf et Saint-Junien-la-Bregère et au niveau de Saint-Léger-le-Guérétois. Les équipes d'Ennedis sont sur place pour rétablir le courant.

Creuse, France

Le vent souffle encore dans le département ce samedi 14 décembre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y avait déjà eu de grosses rafales de vent et les pompiers et les gendarmes avaient été submergés d'appels. Cette fois, moins d'interventions, pour eux, mais soyez prudents tout de même sur la route.

Ce samedi matin, des arbres sont tombés sur la D940 entre Bourganeuf et Saint-Junien-la-Bregère. Un poteau en bois est tombé sur la route entre le Batteix et Châtelus-Malvaleix. Soyez donc très prudents sur les routes du département et pensez à lever le pied.

Les équipes Enedis sont renforcées ce samedi matin pour intervenir rapidement en cas de coupure d'électricité. Ce matin, il y a une panne de courant à Saint-Léger-le-Guérétois. Trois arbres sont tombés sur la ligne électrique. Des travaux sont en cours. Dans la nuit de jeudi à vendredi, jusqu'à 2 500 creusois ont été privés de courant. Le courant avait été rétabli par ENEDIS dans la soirée notamment grâce à des groupes électrogènes. Ce samedi matin, des travaux sont en cours notamment à Saint-Vaury et Sainte-Feyre. La Creuse est toujours placé en vigilance jaune. Ce samedi, 16 départements sont toujours en vigilance orange dans le Sud-Ouest, les Alpes, la Corse, les Pyrénées Atlantiques.